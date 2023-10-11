Группа «Мумий Тролль» отменяет концерт в Израиле

Группа «Мумий Тролль» отменяет свой концерт в Израиле из-за обстрелов страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам представителей коллектива, организаторы мероприятия перестали выходить на связь, поэтому билеты все еще находятся в продаже. Выступление российских звезд должно было пройти 2 ноября.

Недавно сообщалось, что стендап-комикесса Ирина Мягкова перенесла выступление в Израиле. Мероприятия должны были состояться 13-14 октября в Тель-Авиве и Хайфе. Новые даты пока точно неизвестны, однако предварительно концерты Мягковой пройдут 12 и 13 января.

9 октября свой концерт в Израиле перенесла группа «Каста». Выступление должно было пройти 13 октября, но было перенесено в связи с боевыми действиями на территории города. По данным издания, несмотря на отмену концерта, билеты на него все еще можно приобрести.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее представитель Слепакова опроверг слухи о похищении комика боевиками ХАМАС.