Machine Gun Kelly пришлось с кулаками защищаться от фаната

Рэперу Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) пришлось с кулаками защищаться от фаната, взобравшегося на сцену во время его интервью в рамках саммита Forbes Under 30, посвященному молодым влиятельным персонам. Об этом сообщает Page Six.

Бэйкер давал интервью журналистке Кристин Столлер, когда заметил, что к нему приближается неизвестный мужчина.

«Чувак, пошел к черту, что ты делаешь? Это плохо закончится, не заставляй меня делать это», — предупредил рэпер гостя мероприятия, сжимая перед собой кулаки.

В ситуацию вмешалась охрана, которая скрутила гостя открытого интервью и увела со сцены.

Вернувшись к интервью, Machine Gun Kelly извинился за свою резкую реакцию.

«Простите, из двух своих личностей я стараюсь выбирать эту. Того парня я оставил в прошлом, правда, извините за мою первую реакцию», — сказал он.

В сентябре сталкер актрисы Дрю Бэрримор был арестован в Нью-Йорке, когда он искал звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон. До этого мужчина ворвался на сцену во время интервью Бэрримор, а после искал ее дом.

Ранее Бритни Спирс задержали за вождение без прав.