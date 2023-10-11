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Стендап-комикесса Ирина Мягкова перенесла выступление в Израиле

Shot: комикесса Ирина Мягкова перенесла свой концерт в Тель-Авиве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стендап-комикесса Ирина Мягкова перенесла свои концерты в Израиле на фоне обстрелов страны боевиками ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мероприятия должны были состояться 13-14 октября в Тель-Авиве и Хайфе. Новые даты пока точно неизвестны, однако предварительно концерты Мягковой пройдут 12 и 13 января.

Сейчас, отмечает Shot, организаторы занимаются возвратом средств, а агенты комикессы — ждут подтверждения о проведении новых выступлений от концертных площадок.

9 октября свой концерт в Израиле перенесла группа «Каста». Выступление должно было пройти 13 октября, но было перенесено в связи с боевыми действиями на территории города. По данным издания, несмотря на отмену концерта, билеты на него все еще можно приобрести.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее оскароносная актриса Джейми Ли Кертис опубликовала пост в поддержку Израиля с фото из Газы.

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