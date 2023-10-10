Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Создатель нейрокопии комика Чебаткова удалил посты из-за угроз

Создателю нейрокопии комика Чебаткова Евдокимову пригрозили судом

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Создатель нейрокопии комика Евгения Чебаткова Алексей Евдокимов заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему пришлось удалить посты с юмористом из-за угроз судом.

По словам Евдокимова, он на примере Чебаткова хотел показать подписчикам, как искусственный интеллект может воссоздавать любой голос. Через день с ним связался сам комик, и у них случился «изи ток».

Позднее мужчине написал менеджер Чебаткова с требованием удалить ролик. Он также заявил, что юристы уже составляют досудебную записку из-за случившегося.

«На всякий случай уточняю у самого Жени, насколько это проблема. Он говорит, что ему самому все это по приколу, но менеджер в ярости и Comedy Production стоит весь день на ушах, планируя подключать армию юристов».

Евдокимов подытожил, что удалил все посты с Чебатковым из уважения к артисту.

«Забавно то корпоративное бессилие перед чем-то непонятным за отсутствием юридических прецедентов. Что пугает и от непонимания заставляет сходу выступать с запретительством, вместо того, чтобы разобраться. Видимо, результат получился действительно сильно похожим на оригинал», — заключил он.

Ранее Ольга Бузова рассказала, на что тратит заработанные деньги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий