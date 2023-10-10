Создатель нейрокопии комика Чебаткова удалил посты из-за угроз

Создатель нейрокопии комика Евгения Чебаткова Алексей Евдокимов заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему пришлось удалить посты с юмористом из-за угроз судом.

По словам Евдокимова, он на примере Чебаткова хотел показать подписчикам, как искусственный интеллект может воссоздавать любой голос. Через день с ним связался сам комик, и у них случился «изи ток».

Позднее мужчине написал менеджер Чебаткова с требованием удалить ролик. Он также заявил, что юристы уже составляют досудебную записку из-за случившегося.

«На всякий случай уточняю у самого Жени, насколько это проблема. Он говорит, что ему самому все это по приколу, но менеджер в ярости и Comedy Production стоит весь день на ушах, планируя подключать армию юристов».

Евдокимов подытожил, что удалил все посты с Чебатковым из уважения к артисту.

«Забавно то корпоративное бессилие перед чем-то непонятным за отсутствием юридических прецедентов. Что пугает и от непонимания заставляет сходу выступать с запретительством, вместо того, чтобы разобраться. Видимо, результат получился действительно сильно похожим на оригинал», — заключил он.

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