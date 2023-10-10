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Знакомая звезды «Сватов» обокрала ее на миллионы

Знакомая обокрала звезду «Сватов» Маргариту Шубину на 10 миллионов рублей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актрису Маргариту Шубину обманула знакомая на $110 тысяч (примерно 11 миллионов рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Звезда «Сватов» отдала приятельнице деньги на временное хранение. В сентябре женщина приехала их забирать, однако выяснила, что у подруги отданной суммы нет. Приятельница обвинила в случившемся своего сына, который якобы нашел деньги и потратил на свои нужны.

После этого Маргарита Шубина обратилась в полицию, отмечает издание.

В конце сентября актер Павел Деревянко пожаловался на свою глупость и недальновидность после того, как его обманул криптомошенник Григорий Мулузян, который приходился артисту товарищем. В 2021 году артист после консультации с разбирающимся в криптовалюте знакомым решил вложиться в этот бизнес. В первый месяц Деревянко внес около миллиона рублей, которые действительно вернулись к нему с процентами спустя некоторое время. Затем знакомый актера посоветовал ему поработать с более опытным криптоинвестором, который работает с суммами покрупнее.

После заключения договора Деревянко обещали до 84% годовых от суммы инвестиции. Артист не стал разбираться в вопросе, подписал бумаги не глядя и стал ждать прибыли. Однако в июле 2023 года «успешный криптобизнесмен» подал к артисту два иска в суд с требованием выплатить суммарно 45 млн рублей.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о судьбе своего состояния в России.

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