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Актер Павел Баршак рассказал о своем состоянии после избиения

Актер Павел Баршак готовится к выписке из больницы после избиения

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российский актер Павел Баршак, попавший в больницу после того, как его избили в гостях у подруги, чувствует себя лучше, его планируют выписать 11 октября. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«У меня сломаны два ребра. Было подозрение, что пробито легкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома. Выписка запланирована на завтра», — рассказал артист.

По данным издания, в больницу к Баршаку приходила его супруга Мария, она привезла ему домашний борщ.

9 октября Telegram-канал Baza сообщил, что Павел Баршак был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и переломом ребер. По данным источника, инцидент произошел ночью 8 октября на Нагорной улице. Актер был у своей подруги-балерины, 32-летней Анастасии. Около четырех утра в квартиру через балконное окно залез 25-летний Александр Табаков, знакомый девушки. Между ним и Баршаком произошла драка. После стычки Табаков покинул квартиру тем же способом, через балкон. По предварительным данным, он серьезно не пострадал.

Павел Баршак стал известен благодаря своей роли в фильме «Прогулка» режиссера Алексея Учителя. Он также принимал участие во многих других фильмах и сериалах, включая «День выборов 2», «Питер ФМ», «Елки 2» и «Каменская».

Ранее сообщалось, что сын Максима Виторгана отслужил в ЦАХАЛ и может быть призван в армию Израиля.

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