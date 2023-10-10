В Новой Третьяковке открылась выставка к 150-летию Рериха

В Москве открылась выставка к 150-летию художника Николая Рериха. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие продлится до 10 марта. Новая Третьяковка представила около ста работ Рериха. В подготовке выставки приняли участие 18 музеев. Экспозиция работ художника стала первой в Государственной Третьяковской галерее за 65 лет.

«Наследие мастера актуально как никогда: идеи объединения Востока и Запада. Он сам был своеобразным мостом между азиатской и европейской цивилизациями. Художник очень много сделал для того, чтобы культура Востока была более понятной западному человеку», — заявила заместитель гендиректора по научной работе Татьяна Карпова.

Залы выставки разделены на два раздела — российского и восточного периода творчества Рериха. Первый зал оформлен в виде прямоугольника, в основе которого лежит крест. Второй зал имеет циркульную форму, в основе которой лежит Дхармачакра — колесо Сансары. Особенным экспонатом мероприятия стало полотно задника балета «Половецкие пляски».

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