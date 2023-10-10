Клавихо-Телепнев назвал «уткой» данные об избиении его дочери Анны-Марии

Российский фотограф Владимир Клавихо-Телепнев опроверг «Газете.Ru» сообщения о том, что его дочь попала в больницу с сотрясением головного мозга. По информации Telegram-канала Baza, девушку якобы избил ее сожитель.

«Да, [Анна-Мария моя дочь], но она никуда не попала. Это утка какая-то. Фейк», — сказал Клавихо-Телепнев.

Как написал 10 октября Telegram-канал Baza, 24-летняя дочь Клавихо-Телепнева Анна-Мария якобы оказалась в больнице после ссоры со своим гражданским мужем. Мужчина якобы ударил ее по голове.

Владимир Клавихо-Телепнев — российский фотограф, обладатель многочисленных призов и премий. Признан экспертами Московского дома фотографии классиком российской художественной фотографии. Работы фотографа хранятся в личных коллекциях Дмитрия Медведева, Нурсултана Назарбаева, Элтона Джона, Питера Гринуэя.

Ранее художник Мирошник опроверг сообщения об опухоли у Николая Дроздова.