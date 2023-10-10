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«Философская зарисовка, которая не имеет ответа»: режиссер о самой сложной серии «Смешариков»

Режиссер Сулейманов сделал отсылку к Джармушу в одной из серии «Смешариков»

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ЧОУНБ/YouTube

Автор «самых философских» серий «Смешариков» Джангир Сулейманов в разговоре с e1 рассказал о самом сложном эпизоде мультсериала.

«Смысл жизни» — самая закомментированная серия, с множеством разборов. Ее показывают даже на факультетах психологии и философии! Я бы ее назвал философской зарисовкой, которая не имеет ответа. Я когда взял ее в работу, то, раз уж мы играем в постмодернизм, решил сделать ее стилистически как фильм Джима Джармуша», — подчеркнул Сулейманов.

Он добавил, что в середине серии один из главных героев испытывает галлюцинации, которые являются аллюзией на фильм «Большой Лебовски». По словам режиссера, некоторые фанаты даже строили догадки, будто Бараша не стало в этой серии. На такие мысли их навел сюжетный поворот, в рамках которого персонаж просыпается в своем домике, но выглядит это так, будто пространство искривлено.

«Часто это вкладываешь неосознанно, интуитивно, а зрители видят в этом глубокий символический смысл, трактуют. Как это было у Тарковского, который вставил в фильм «Сталкер» собаку. Я столько разного об этой собаке читал! Сознательно он ее вставил или нет?» — улыбнулся Сулейманов.

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