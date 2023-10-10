Дима Билан вспомнил, как «долго огребал» из-за отказа выступать на разогреве Уитни Хьюстон

Певец Дима Билан на подкасте Эльдара Джарахова вспомнил, что отказался выступать на разогреве Уитни Хьюстон в «Олимпийском» из-за поведения организаторов.

«Я огребал очень долго, потому что на концерте были влиятельные люди», — подчеркнул Билан.

По словам музыканта, ради концерта американской дивы в России он отменил собственные гастроли и нанял оперную певицу. Билан рассказал, что попросил у организаторов об одолжении: певец хотел пообщаться с Хьюстон и пожать ей руку. Однако организаторы так и не привели к нему звезду, из-за чего Билан отказался выступать и некоторое время страдал от негативных последствий своего решения.

Музыкант рассказал и о другой творческой неудаче с зарубежной звездой. Российский артист записал совместный трек с канадской певицей Нелли Фуртадо, но из-за скандала, о котором Билан не стал рассказывать, трек так и не вышел. По словам исполнителя, финальная версия песни до сих пор находится у его бывшего менеджера.

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