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Анна Asti станет Барби в ремейке «Иван Васильевич меняет профессию»

Певица Анна Asti сыграет Барби в «Иван Васильевич меняет все!»

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Пресс-служба Анны Asti

Певица Анна Asti призналась в программе «Шоу Воли», что сыграет куклу Барби в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!».

Asti рассказала, что в картине она споет в образе известной куклы. По словам звезды, ее сцена представляет собой «большой классный клип».

«Где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прям секси куклы. В общем, будет бомба», — поделилась звезда.

В сентябре телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию со съемочной площадки ТНТ, где проходили съемки новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». Картина станет ремейком советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

На снимке Бузова запечатлена в момент нанесения грима: звезда позировала перед зеркалом в винтажной желтой блузке с бантом на груди и в парике с короткими волосами. Поклонники предположили, что звезда сыграет жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, роль которой в оригинальном фильме исполнила актриса Наталья Крачковская.

В 2022 году Анна Asti и Ольга Бузова также сыграли в новогоднем фильме «СамоИрония судьбы!», который был снят по мотивам картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».

Ранее Валерия заявила, что ей нравится не узнавать свои песни в каверах.

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