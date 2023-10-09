Депутаты Госдумы рассказали, какие книги любили читать в школе

Депутаты Государственной думы из комитета по просвещению рассказали «Газете.Ru», какие книги из обязательной школьной программы они любили читать в юном возрасте. Первый зампред комитета Яна Лантратова призналась, что в школе предпочитала классическую русскую литературу, а в институте перешла на зарубежных писателей.

«Любила читать и читала очень много. И русскую классическую литературу, и зарубежную классическую литературу. Есть книги, которые никого не могли оставить равнодушными. Практически все говорят о «Мастере и Маргарите». Мне нравился «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова и ранние рассказы Льва Толстого, например, «Отец Сергий». Конечно же выделяла Александр Пушкина — «Евгения Онегина», «Капитанскую дочку» и «Горе от ума» Александра Грибоедова. Из зарубежной, это уже в вузе, зачитывалась «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Когда читала, всегда уходила в книгу с головой, сопереживала героям, мне интересны были разные образы и характеры. Изучала и биографии писателей, чтобы понять почему они пишут именно об этом и как эти книги связаны с их личными переживаниями. Благодаря книгам развила образное мышление, выработала хороший слог», — рассказала Лантратова.

Депутат Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что любил произведения Александра Пушкина и прочитал даже то, что не входило в школьную программу. При этом политик признался, что недолюбливал «Войну и мир» Льва Толстого, потому что там «много букв».

«Мне нравилась практически вся школьная программа, за исключением разве что «Войны и мира». Там, как сейчас принято говорить, много букв. То есть я ее прочел и прочел с интересом. Практически все, что я знаю во французском языке, я знаю именно из «Войны и мира». Но, во-первых, у меня ушло очень много сил на прочтение. Во-вторых, предложенная Толстым философия исторического фатализма, когда все движется естественным путем, и люди не могут на это никак повлиять — это мне уже тогда не нравилось. Я лично исхожу из того, что всегда есть несколько вариантов хода событий. Насколько они различаются, это уж как повезет, но люди всегда могут выбирать между этими вариантами. Ну а что мне больше всего нравилось? Пушкин, Маяковский. У них нравилось практически все, что я прочел. Кстати, прочел не только то, что прямо предусмотрено школьной программой, а именно все, что было опубликовано», — сказал Вассерман.

Первый зампред комитета по просвещению Михаил Берулава рассказал «Газете.Ru», что во время его учебы в школе русскую литературу и русский язык преподавали два часа в неделю. При этом Берулава отметил, что сильно любил читать русскую классику и хотел обладать такими же качествами, как герои поэм.

«Я заканчивал грузинскую среднюю школу. Русский язык и литературу вела очаровательная, прекрасная учительница. Она вела интересно, поднимала нашу мотивацию изучения. Мы очень любили Лермонтова, Маяковского, Пушкина. Русский язык — это богатый, очень интересный язык таких людей, как Пушкин, Лермонтов, Грибоедов. Так хотелось бы быть таким же мужественным, добрым, отзывчивым, как герои поэм, герои литературы в целом. Я очень благодарен учителям», — сказал Берулава.

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