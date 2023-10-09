Галкин признался, что пошел бы защищать армию Израиля: «Были бы основания»

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) информацию о том, что его семья улетает из Израиля и заявил о своей готовности воевать за израильскую армию.

«Если бы я служил в армии Израиля и были бы какие-то основания, чтобы я мог пойти и защищать Израиль — я бы пошел», — сказал комик.

При этом Галкин подчеркнул, что у него есть возможность по-другому поддержать страну.

«Я пойду сдавать кровь и буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь. В сложное время для Израиля», — отметил он.

По словам Галкина, он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к такой сплоченной нации и государству, где патриотизм — «понятие не дутое, не навязанное сверху, а идет из глубины сердец миллионов израильтян». Комик отметил, что из Израиля сейчас уезжают только туристы, а люди, имеющие отношения к нации, наоборот, прилетают обратно в знак солидарности.

Недавно появились сообщения, что певицу Аллу Пугачеву с мужем Галкиным засняли в аэропорту Израиля. На фото видно, что в израильском аэропорту стоит мужчина, который похож на российского юмориста. Однако часть его лица скрыта другими людьми, поэтому нельзя точно удостовериться, что это именно Галкин.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Бруно Марс отменил концерт в Израиле после обстрелов.