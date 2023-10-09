Новых «Реальных пацанов» снимают в деревне вместо Перми

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов признался, что для съемок нового сезона было сложно найти деревню, подходящую пермскому антуражу. Его слова передает «СтарХит».

«Все, что вокруг Москвы, — это кирпичные двухэтажные дома, таунхаусы и особняки. В конце концов выбор пал на Ступино», — заявил актер.

Селиванов подчеркнул, что съемочная команда жила в часе езды от площадки, поэтому им приходилось ежедневно добираться до туда по очень плохой дороге.

«Эта раскачка всегда бесила, у меня уже появлялись мысли пожить где-нибудь в самой деревне, чем мотаться туда-сюда», — рассказал звезда.

Десятый и финальный сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ 23 октября. В продолжении истории Колян, Лера и другие герои переедут из родной Перми в деревню Наумовка.

Недавно звезда проекта Николай Наумов рассказал в интервью «Газете.Ru» о своих эмоциях по поводу завершения шоу, записи трека «Мы на картошку» с Владимиром Селивановым и планах на дальнейшую карьеру. В частности, актер заявил, что на героях подобно его Коляну «держится весь наш великий российский народ».

Ранее сообщалось, что в «Повелителе ветра» мог сыграть артист из Голливуда вместо Бондарчука.