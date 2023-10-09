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Новых «Реальных пацанов» снимают в деревне вместо Перми

Актер Селиванов: для съемок «Реальных пацанов» оказалось трудно найти деревню

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Кадр из сериала «Реальные пацаны»

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов признался, что для съемок нового сезона было сложно найти деревню, подходящую пермскому антуражу. Его слова передает «СтарХит».

«Все, что вокруг Москвы, — это кирпичные двухэтажные дома, таунхаусы и особняки. В конце концов выбор пал на Ступино», — заявил актер.

Селиванов подчеркнул, что съемочная команда жила в часе езды от площадки, поэтому им приходилось ежедневно добираться до туда по очень плохой дороге.

«Эта раскачка всегда бесила, у меня уже появлялись мысли пожить где-нибудь в самой деревне, чем мотаться туда-сюда», — рассказал звезда.

Десятый и финальный сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ 23 октября. В продолжении истории Колян, Лера и другие герои переедут из родной Перми в деревню Наумовка.

Недавно звезда проекта Николай Наумов рассказал в интервью «Газете.Ru» о своих эмоциях по поводу завершения шоу, записи трека «Мы на картошку» с Владимиром Селивановым и планах на дальнейшую карьеру. В частности, актер заявил, что на героях подобно его Коляну «держится весь наш великий российский народ».

Ранее сообщалось, что в «Повелителе ветра» мог сыграть артист из Голливуда вместо Бондарчука.

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