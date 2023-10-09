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Журналистка Жигалова: у Волочковой будет время для детокса в тюрьме

Журналистка Жигалова заявила о сочувствии к Волочковой из-за частых скандалов

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Алена Жигалова заявила, что ей жалко балерину Анастасию Волочкову из-за того, что танцовщица практически ежедневно попадает в скандалы. Об этом она заявила на своем YouTube-канале «Алена, блин».

«Удивительный талант у человека, которому теперь грозит три года колонии, если ее вину докажут. Если в вытрезвитель Волочкову не затащить, то может хоть в тюрьме у Насти будет время для детокса», — отметила Жигалова.

Тем самым журналистка прокомментировала недавнюю новость о том, что Волочковой может грозить срок из-за осквернения символов воинской славы. На днях экс-солистка Большого театра опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. После этого подписчики танцовщицы обратились в полицию с просьбой начать проверку инцидента.

«Настя, ну что же ты за человек такой? Можно же было спокойно выйти из дома без происшествий!» — посетовала Жигалова.

Недавно адвокат рассказал, что грозит Волочковой за осквернение памятника шпагатом. По данным Telegram-канала Shot, правоохранительные органы начали проверку в отношении артистки.

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