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Галкин и Пугачева были замечены в израильском аэропорту

Певицу Аллу Пугачеву с мужем Галкиным засняли в аэропорту Израиля

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Телеграм-канал «ВПШ»

Певицу Аллу Пугачеву вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) засняли в аэропорту Израиля. Снимок опубликовал Telegram-канал ВПШ.

На фото видно, что в израильском аэропорту стоит мужчина, который похож на российского юмориста. Однако часть его лица скрыта другими людьми, поэтому нельзя точно удостовериться, что это именно Галкин. Снимок также сделан в невысоком качестве.

Позднее в сети появились слухи, что Пугачева и Галкин улетают из Израиля из-за обстрелов страны.

Недавно Галкин заявил, что около 6:30 мск его семья проснулась от звука сирен. Он назвал происходящее «тяжелым временем» для Израиля и выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

«Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» — написал он на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейтеры отреагировали на публикацию, обвинив юмориста в лицемерии и призвав его «идти защищать свою родину». В настоящее время возможность комментировать пост отключена, все написанные ранее комментарии скрыты. Скриншоты опубликовал Telegram-канал Baza.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Собчак публично обратилась к рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом): «Я тебя размажу».

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