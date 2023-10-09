Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Волочкова опубликовала фото из спальни и попросила отписаться от нее

Балерина Волочкова выложила фото из спальни с призывом отписаться

close
100%
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала большой пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), прикрепив к нему свой снимок из спальни.

«Мои золотые, просыпаясь каждое утро счастливой, я вовсе не думаю о том, что обо мне пишут, слагают, думают, инсинуируют, судачат, обсуждают, осуждают... Мне это даже не ведомо. Эти завистливые писаки никто, ничто и звать никак», — написала экс-солистка Большого театра.

Танцовщица поблагодарила тех, кто оказывает ей поддержку и понимание. Она отметила, что «живет, как хочет» и посоветовала подписчикам последовать ее примеру.

Напоследок звезда обратилась к хейтерам:

«Отпишитесь от моих соцсетей. Но многие не могут. И, кусая локти, продолжают глумиться. Так это и есть уровень этого быдла».

Недавно сообщалось, что Анастасии Волочковой может грозить срок из-за осквернения символов воинской славы. Волочкова разместила фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5. Отмечается, что этот самолет использовали в самые тяжелые годы во время Великой Отечественной войны.

Снимок был сделан у Музея «Мосфильма» в Москве. В свою очередь, часть поклонников Волочковой потребовала от нее извинений за осквернение памяти летчиков.

Ранее лидер «Морального кодекса» рассказал, что у него диагностировали опухоль.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий