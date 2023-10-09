Волочкова опубликовала фото из спальни и попросила отписаться от нее

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала большой пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), прикрепив к нему свой снимок из спальни.

«Мои золотые, просыпаясь каждое утро счастливой, я вовсе не думаю о том, что обо мне пишут, слагают, думают, инсинуируют, судачат, обсуждают, осуждают... Мне это даже не ведомо. Эти завистливые писаки никто, ничто и звать никак», — написала экс-солистка Большого театра.

Танцовщица поблагодарила тех, кто оказывает ей поддержку и понимание. Она отметила, что «живет, как хочет» и посоветовала подписчикам последовать ее примеру.

Напоследок звезда обратилась к хейтерам:

«Отпишитесь от моих соцсетей. Но многие не могут. И, кусая локти, продолжают глумиться. Так это и есть уровень этого быдла».

Недавно сообщалось, что Анастасии Волочковой может грозить срок из-за осквернения символов воинской славы. Волочкова разместила фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5. Отмечается, что этот самолет использовали в самые тяжелые годы во время Великой Отечественной войны.

Снимок был сделан у Музея «Мосфильма» в Москве. В свою очередь, часть поклонников Волочковой потребовала от нее извинений за осквернение памяти летчиков.

Ранее лидер «Морального кодекса» рассказал, что у него диагностировали опухоль.