Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собчак публично обратилась к рэперу Моргенштерну*: «Я тебя размажу»

Журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью

close
100%
«СОБЧАК»' class="item-image" >
Телеграм-канал «СОБЧАК»

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом), в котором пообещала «размазать» музыканта на предстоящем интервью звезд.

«Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно», — заявила журналистка.

В конце сентября телеведущая согласилась на интервью с рэпером Алишером Моргенштерном. Женщина опубликовала в своем Telegram-канале видеоселфи, сделанное в Дагестане. Она отметила, что позирует в очках, чтобы не смущать Моргенштерна красивым макияжем.

Собчак предложила рэперу сделать совместное интервью в Дубае, на которое она приедет без команды. Однако журналистка поставила условие, что их беседа пройдет в прямом эфире.

Это случилось после того, как Моргенштерн иронично прокомментировал свое предыдущее согласие на интервью.

«Уважаемая Ксения Анатольевна, теперь почаще буду к вам обращаться, вы вон хоть краситься начали, чтобы мне ответы записывать. Кстати, признаюсь, выглядите недурно», — съязвил Моргенштерн.

Моргенштерн настоял, чтобы следующая их беседа состоялась в Дубае. Также он хотел, чтобы Собчак разговаривала с ним без наушника и подсказок от команды.

Ранее Даню Милохина вызвали на бой и пообещали 1 миллион рублей за попадание.

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий