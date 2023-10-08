Собчак публично обратилась к рэперу Моргенштерну*: «Я тебя размажу»

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом), в котором пообещала «размазать» музыканта на предстоящем интервью звезд.

«Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно», — заявила журналистка.

В конце сентября телеведущая согласилась на интервью с рэпером Алишером Моргенштерном. Женщина опубликовала в своем Telegram-канале видеоселфи, сделанное в Дагестане. Она отметила, что позирует в очках, чтобы не смущать Моргенштерна красивым макияжем.

Собчак предложила рэперу сделать совместное интервью в Дубае, на которое она приедет без команды. Однако журналистка поставила условие, что их беседа пройдет в прямом эфире.

Это случилось после того, как Моргенштерн иронично прокомментировал свое предыдущее согласие на интервью.

«Уважаемая Ксения Анатольевна, теперь почаще буду к вам обращаться, вы вон хоть краситься начали, чтобы мне ответы записывать. Кстати, признаюсь, выглядите недурно», — съязвил Моргенштерн.

Моргенштерн настоял, чтобы следующая их беседа состоялась в Дубае. Также он хотел, чтобы Собчак разговаривала с ним без наушника и подсказок от команды.

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