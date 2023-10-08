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Участник группы «Руки Вверх» умер в Москве

В Москве в возрасте 36 лет умер клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин

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Бывший клавишник коллектива «Руки вверх» Владимир Капырин умер в Москве. Ему было 36 лет. Об этом сообщает ИА Регнум.

«В квартире на улице Ельнинской была констатирована смерть 36-летнего мужчины. По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем», — заявил источник издания.

По информации ТАСС, прибывшие на место правоохранительные органы не обнаружили на теле музыканта признаков насильственной смерти.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, который ссылается на отца музыканта Дмитрия, клавишника Капырина убили. Отец нашел музыканта с пробитой головой, на его теле также были многочисленные побои. Мужчина отметил, что до этого у клавишника случился конфликт с неизвестными людьми, после чего артисту начали поступать угрозы. Из квартиры Капырина также пропали деньги и айфон.

Прощение с музыкантом состоится 11 октября в Москве, а после этого мужчину похоронят на кладбище во Владимирской области.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. За свою карьеру он поучаствовал в различных джазовых фестивалях и конкурсах, а также несколько лет выступал вместе с группой «Руки вверх». Помимо коллектива Сергей Жукова, Капырин сотрудничал с Трофимом, квартетом Алексея Кузнецова и группой «Харизма».

Ранее умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко.

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