Дочь Алентовой считала, что мать была резка с Владимиром Меньшовым

Звезда фильма «Москва слезам не верит» и вдова Владимира Меньшова Вера Алентова заявила, что их дочь Юлия иногда принимала честность в общении родителей за резкость по отношению друг к другу. Ее слова передает aif.ru.

По словам Алентовой, они поженились с Меньшовым, еще будучи детьми, когда никто из супругов не успел заработать «никаких регалий».

«Если было плохо, то говорили, что плохо. Даже если кто-то уже поднялся на пьедестал. Так мы прожили всю жизнь. И наша дочь Юля считала, что мы были друг к другу достаточно резкими. Нас это удивляло. Потому что мы были не резкими, а честными. И это качество сохранили до конца», — отметила актриса.

Алентова призналась, что брак с Меньшовым распадался на какое-то время, однако вскоре пара снова воссоединилась.

«И эта привычка юности говорить то, как ты считаешь, осталась до тех дней, когда, возможно, надо было уже смягчать критические замечания в адрес друг друга. Но у нас так не получалось», — подчеркнула звезда.

Актриса назвала свой брак нормальным, подчеркнув, что никаких тягот в нем она не замечала:

«Может, потому что все тяготы приходили извне, и мы переживали их вместе».

Звезда фильма «Москва слезам не верит» прожила с Меньшовым 59 лет — с 1969 по 2021 год. В браке с Меньшовым родилась дочь Юлия. 54-летняя Юлия Меньшова — известная актриса и телеведущая.

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