Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

Советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на ее дочь Антонину.

«Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко, сообщила ее дочь. Ей было 75 лет», — говорится в сообщении.

Что явилось причиной смерти украинской исполнительницы, Антонина Матвиенко не уточнила.

Матвиенко родилась в Житомирской области 10 октября 1947 года. После окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Григория Веревки она стала солисткой коллектива. Также она была победителем всеукраинского конкурса «Молодые голоса» в 1978 году, Всесоюзного телевизионного конкурса «С песней по жизни» в 1979 году и других конкурсов и фестивалей. В 1979 году она стала заслуженной артисткой Украинской ССР, в 1985 году — народной артисткой УССР. В 2006 году получила звание «Герой Украины».

В репертуаре певицы было много народных песен, среди них обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады, украинские песни 17 – 18 века. Также Матвиенко играла во множестве телеспектаклей и фильмах.

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