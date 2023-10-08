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Дима Билан об извинениях после «пьяного» концерта в Самаре: «Было сложно решиться»

Певец Дима Билан признался, что полтора года отмывался от скандала в Самаре

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певец Дима Билан признался, что ему долго напоминали о скандале в Самаре, когда он вышел на сцену в нетрезвом виде. Об этом исполнитель рассказал на подкасте Эльдара Джарахова, опубликованного на YouTube.

«Я долгое время отмывался от этой истории. Это не значит, что я постоянно пьяный, но эта история случилась... И она была настолько яркой, а люди же у нас любят разматывать подобные вещи», — заявил звезда.

В ответ на это Джарахов подчеркнул, что исполнитель удачно «вырулил» из этой ситуации, извинившись перед слушателями. Билан добавил, что в то время его обращение к фанатам было в новинку, так как у артистов не было тенденции извиняться.

«Знаешь, артисты всегда были типа недосягаемыми. Всегда правыми. И я подумал, а почему бы не сломать эту историю? Я тоже человек. И как человек, я прилетел из Самары, протрезвел и посмотрел на весь этот ужас... Это было сложно. Решиться на это было сложно, но зато потом какой фидбэк случился. Спасибо!» — написал Билан.

В 2019 году Дима Билан появился в нетрезвом виде на концерте в Самаре по случаю Дня города. По воспоминаниям зрителей, исполнитель забывал петь в микрофон, а когда пел, — у него срывался голос. Позже Билан признал, что «оплошал», и принес извинения. Он заявил, что выпил коньяк с друзьями в гримерке. В качестве компенсации за испорченное самарцам настроение артист подарил городу детскую площадку, а также сыграл дополнительный концерт. Эта выходка, по данным СМИ, обошлась Билану в семь миллионов рублей.

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