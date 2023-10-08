Звезды «Универа» об отказавшейся сниматься Самбурской: «Не бывает незаменимых людей»

Бывшие партнеры актрисы Настасьи Самбурской по проекту «Универ» Анна Хилькевич и Стас Ярушин признались, что не скучают по своей коллеге, работая над новым сезоном. Их слова передает «СтарХит».

«Есть Самбурская в жизни, есть Кристина в сериале. Да нет, что я буду по ней скучать!», — заявил Ярушин.

Актер подчеркнул, что ему все равно на участие Самбурской в проекте. Он считает, что незаменимых людей не бывает.

В августе Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования. При этом, отметила Самбурская, иногда ей надоедает подолгу играть одних и тех же персонажей, поэтому ей нужна другая мотивация, например, финансовая.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

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