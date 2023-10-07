Крис Хемсворт рассказал, как изменил стиль жизни после предупреждения об Альцгеймере

Актер Крис Хемсворт в интервью Men признался, что стал больше уделять времени семье после предупреждения о повышенном риске болезни Альцгеймера.

«Я много медитирую и работаю с дыханием, в основном когда парюсь в сауне или принимаю ледяную ванну. Я больше не хочу участвовать в спринте. Я хочу быть здесь и ценить все, что происходит прямо передо мной», — заявил Хемсворт.

Помимо этого, актер больше заботится о себе и старается проводить определенное количество времени в тишине и одиночестве. Также Хемсворт стал концентрироваться на своем теле во время занятий в спортзале, актер снизил количество силовых тренировок, чтобы не перегружать организм. Более того, артист наладил режим сна и бодрствования.

Актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки воспитывают троих детей. Супруги поженились в 2010 году, а в 2011-м у них появилась на свет дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2014 году Эльза Патаки родила сыновей-близнецов, мальчикам дали имена Тристан и Саша.

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