Люся Чеботина и Егор Крид стали певцами года по версии престижной музыкальной премии

Музыкант Егор Крид и его коллега Люся Чеботина получили награду «Певец года» и «Певица года» на премии «Жара Media Awards».

Суммарно больше всего наград получила певица и телеведущая Ольга Бузова — она получила награды «Инфлюенсер года» и «Видео года» за клип на песню «Верни». «Крашем года» стала певица Mary Gu, а самой полюбившейся звездной парой — Оксана Самойлова и Джиган.

Валя Карнавал заслужила награду «Голос блога», в то время как «Хитмейкером года» стал рэпер Мот. Медиаперсоной года назвали певицу Инстасамку, а приз за «Хит года» достался Niletto, Олегу Майами, Леше Свику за трек «Не вспоминай».

Люся Чеботина вышла на премию «ЖАРА MEDIA AWARDS 2023» в украшениях за пять миллионов рублей. Исполнительница появилась на мероприятии в ювелирных изделиях от российского дизайнера Яны Расковаловой. Во время своего выступления певица вышла на сцену в пуантах и станцевала балет, которым занималась в детском возрасте.

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