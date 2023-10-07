Лоза назвал политическими тексты Radiohead и признался, что не знает английского

Российский певец и автор песен Юрий Лоза в день рождения солиста британской группы Radiohead Тома Йорка пожелал музыканту удачи и долгих лет жизни. В беседе с «Газетой.Ru» Лоза заявил, что ему нравятся некоторые мелодии Radiohead, но это «не его музыка».

«Это не моя группа. Она не хорошая, не плохая. Она просто не моя. Я знаю его прекрасно, знаю, что они делают. У меня периодически появляются мелодии, которые мне нравятся. Он крикун для меня немного, как-то у него много крика, лозунги какие-то постоянно. Я не знаю английского, мне просто кажется, что у него политические какие-то тексты по подаче. Поэтому я говорю, что это не моя музыка. Меня она не греет. Все эксперименты тоже мне как-то не очень зашли. Хотя он (Том Йорк) в принципе музыкант приличный вполне, играет здорово. Все слаженное, отработанное и вылизанное», — сказал он.

7 октября британскому рок-музыканту, вокалисту и гитаристу группы Radiohead Тому Йорку исполняется 55 лет. Группу он основал еще в старшей школе совместно с братьями Гринвудами, Эдом О'Брайеном и Филом Сэлуэем, позже они взяли название Radiohead.

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