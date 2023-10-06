Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

Ушел из жизни один из самых опытных и востребованных российских режиссеров озвучивания Вячеслав Максаков, пишет Mash. Ему было 76 лет.

По данным Telegram-канала, в последнее время артист болел бронхитом. И вместе с этим он достаточно много пил спиртного. Пока предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

За свою долгую карьеру с помощью Максакова российскую озвучку получили многие известные фильмы: «Догма», «Кокаин» с Джонни Деппом, «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», а также мультик «Полярный экспресс» и сотню других кинокартин.

Помимо работы над озвучкой Вячеслав Захарович снялся в фильмах режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».

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