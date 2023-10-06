Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали за 260 тысяч рублей

Неизвестная версия рукописи песни «В холода» Владимира Высоцкого была продана на онлайн-торгах «Литфонда» за 260 тыс. рублей, как сообщили в пресс-службе аукционного дома «РИА Новости».

Покупатель рукописи не был уточнен. На том же аукционе было выставлено редкое петровское издание «Учение и практика артиллерии или Внятное описание» Иоганна Бухнера, стоимость которого составила 950 тыс. рублей.

В январе 2020 года «Литфонд» также выставил на торги черновую рукопись песни «Палач» Владимира Высоцкого. Рукопись была написана черными чернилами с множеством авторских правок. Лот был оценен в 500 тыс. рублей и в итоге продан за 700 тыс. рублей.

Ранее стало известно, в Германии сотрудник музея воровал картины и продавал их на аукционе. Как пишут СМИ, под следствие попал 30-летний сотрудник Немецкого музея в Мюнхене. Полицейским известно о как минимум четырех эпизодах кражи, совершенных мужчиной. Сообщается, что мужчина воровал оригиналы картин и продавал их на аукционах, заявляя, что они перешли к нему по наследству от прабабушки.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».