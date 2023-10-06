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Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга

Певица Sia рассталась с фирменным париком после хирургической подтяжки лица

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Frazer Harrison/Getty Images

За последние годы во всех выступлениях на сцене певица Sia надевала закрытый огромный (и часто очень яркий) парик. Но на 5-ую церемонию вручения премии Daytime Beauty Awards певица и автор песен пришла без парика, пишет The Hollywood Reporter. Мероприятие состоялось в комплексе Таглиан в Лос-Анджелесе.

Знаменитость вышла на сцену и продемонстрировала свое полное лицо после хирургического вмешательства. «Я поп-звезда, которая обычно скрывает свое лицо и ни о чем не лжет», — рассказала певица.

«Доктор Талей сделал мне потрясающую подтяжку лица. Он невероятен. И он делает так много хорошей работы — и не только для мировых поп-звезд», — добавила Sia.

Певица вручила пластическому хирургу из Беверли-Хиллз доктору Бену Талею награду за выдающиеся достижения в медицине на мероприятии, призванном прославить науку, лежащую в основе красоты, здоровья и хорошего самочувствия, путем чествования профессионалов в таких областях. Награждали специалистов из сферы медицины, фитнеса, ухода за кожей, укладки и прочего. На мероприятии присутствовали: Дженнифер Лопес, Эшли Тисдейл, Дебби Гибсон, Минг-На Вен, Сэм Асгари и Ванесса Уильямс. В списке лауреатов значились: Джоанна Варгас, Чез Дин, Трейси Андерсон, Молли Симс и Байредо и другие.

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