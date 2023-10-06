Герой мема «школьник в болоте» повторил снимок семь лет спустя

Герой мема «школьник в болоте» Игорь Назаров спустя семь лет повторил снимок в амплуа клерка. Новые фотографии он выложил в социальной сети «ВКонтакте».

На новой фотографии Назаров одет в черный пиджак и белую рубашку с галстуком, а также носит бороду и держит в руках телефон. На офисном столе напротив него лежат черные очки и канцелярские принадлежности.

«За эти 7 лет я успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота. <..> Я открыл новые филиалы и могу решать все важные вопросы удаленно, оставаясь в своем первом и самом любимом офисе», — рассказал он и поблагодарил провайдера за быстрый интернет и широкую зону покрытия.

До этого созданная по мемам игра про битву древних русов и ящеров попала в топ Steam.

Релиз проекта состоялся 27 сентября 2023 года. С тех пор игра про противостояние древних русов и ящеров получила в Steam 97% положительных отзывов на основе более пяти тысяч пользовательских оценок. Геймеры хвалят зрелищные бои и музыкальное сопровождение. Максимальное количество одновременных игроков в ней достигало 1,1 тыс. человек.

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