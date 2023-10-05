Любовь Успенская объяснила перфекционизмом свою любовь к пластике

Певица Любовь Успенская призналась, что не жалеет о сделанных пластических операциях, несмотря на неудачный опыт с хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом артистка заявила в шоу «Алена, блин».

«Я вообще человек, который любит, чтобы все было идеально: дома была идеальная чистота, кожа выглядела хорошо, а волосы были ухоженные», — поделилась исполнительница.

Успенская считает нормальным желанием при возможности совершенствовать проблемные места на своем теле.

«Почему мне пишут: «Надо достойно стареть?» Что в вашем понимании достойно стареть? К тому же, я человек публичный и мне надо выглядеть хорошо. Сохранить молодость. Быть моложе в свои 35», — подчеркнула Успенская.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

Ранее актриса Анастасия Макеева заступилась за толкнувшую ее на премьере фильма Дружинину.