«Оставляет желать лучшего»: стало известно о состоянии Вдовина после операции у Хайдарова

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, который пострадал от неудачной операции по увеличению ягодиц у звездного хирурга Тимура Хайдарова, пожаловался на состояние своего здоровья после удаления имплантов, сообщает kp.ru.

Вдовин решил удалить их после того, как, по его словам, у него начали гнить ягодицы. Импланты он сдал на экспертизу, которая показала, что они не имеют маркировки. Пострадавший теперь проходит период реабилитации под наблюдением своего коллеги, пластического хирурга Владимира Плахотина.

«Получил результаты анализов крови — все показатели с тревожным значением выше нормы. Скорее всего, придется лечь в стационар. А еще начали болеть колени, сложно ходить», — рассказал Вдовин.

Его лечащий врач Плахотин добавил, что обеспокоенность вызывает и психоэмоциональное состояние его пациента, пережившего сильный стресс. По его словам, в целом состояние пострадавшего «оставляет желать лучшего».

«Главный вопрос у меня вызывает происхождение самих ягодичных имплантов без каких-либо опознавательных маркировок, которые, как нам понятно, не сертифицированы и не разрешены к применению МЗ России. Далее Александра ожидают длительный реабилитационный период (около года) и восстановительные операции. Не говоря уже про потерю трудоспособности и связанные с этим морально психологические переживания», — добавил Плахотин.

10 августа Александр Вдовин сообщал, что пострадал от Хайдарова. По его словам, в 2017 году он увеличивал ягодицы у этого специалиста. Хирург заплатил за импланты 1 млн 750 тыс. рублей. По словам врача, все было хорошо до тех пор, пока не сошел отек. Оказалось, что ягодицы кривые — одна маленькая, а вторая большая. Позже одна из них начала воспаляться и гнить. Он был намерен потребовать у Хайдарова 10 млн рублей компенсации.

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