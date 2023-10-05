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Сергей Мезенцев описал отношения с бывшим коллегой по «Реутов ТВ» Владимиром Маркони

Комик Сергей Мезенцев заявил, что Владимир Маркони избегает общения с ним

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Комик и телеведущий Сергей Мезенцев на своем подкасте «Сережа и микрофон» признался, что не поддерживает связь с Владимиром Маркони, с которым они в свое время создали популярное шоу «Реутов ТВ».

«Не понимаю статус наших отношений. Мы вроде как общаемся и вроде как нет. У меня к нему нет претензий, у него ко мне тоже. Но общаться не очень хочется… Думаю, рано или поздно мы с Вовой нормально поговорим. Возможно, я не прав… Вова избегает меня. Хотя иногда мы даже переписываемся, мол, рад был видеть и все такое», — высказался Мезенцев.

Мезенцев считает, что Маркони затаил на него обиду из-за ухода с «Реутов-ТВ». Комик первым покинул шоу, так как получил более выгодное предложение о сотрудничестве, к тому же Мезенцев устал от приевшегося образа.

На юмористическом шоу «Реутов ТВ» Мезенцев и Маркони пародировали провинциальных журналистов в ироничной манере. Передача стала достаточно популярной, именно благодаря ей Мезенцев и Маркони обзавелись значительным количеством подписчиков.

Ранее Лариса Гузеева чуть не «упала в обморок» от роскоши на светской премьере фильма с Харламовым.

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