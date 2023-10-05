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Ани Лорак рассказала, как изменился ее характер после череды предательств и потрясений

Певица Ани Лорак призналась, что предательства научили ее быть гибкой по жизни

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РИА «Новости»

Певица Ани Лорак призналась, что стала более гибкой после череды предательств и потрясений в своей жизни. Об этом пишет «СтарХит».

«Когда просматриваю старые фотографии, мне самой не верится, что на них один и тот же человек, потому что с каждым годом, с каждым внутренним потрясением — предательством или некой непростой ситуацией — ты меняешься, взрослеешь. Прошлое научило меня тому, что нужно быть гибкой и нельзя делать категоричных умозаключений», — заявила Лорак.

Лорак почти десять лет состояла в браке с гражданином Турции Муратом Налчаджиоглу. Летом 2018 года в СМИ появилось видео, как бизнесмен проводил время в клубе в компании другой девушки. Певица рассказывала в интервью, что отец ребенка просил дать ему еще один шанс и она пыталась смириться с изменой, чтобы сохранить семью, но позже решила идти до конца.

Сейчас звезда встречается с тренером Исааком Виджраку, с которым сблизилась во время ретрита на Бали. Возлюбленный певицы живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Мужчина был женат, от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Ранее Гуф признался в измене Юлии Королевой во время брака.

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