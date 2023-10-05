Скончалась народная артистка России Королева

Народная артистка России, актриса театра и педагог Наталия Королева ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом заявили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова.

«Внезапно окончила свой земной путь прима коллектива, народная артистка России Наталия Васильевна Королева», — говорится в публикации.

В театре актрису называли обладательницей огромного дарования, максимальной искренности, редкого интеллекта и жизнеутверждающего оптимизма.

«Потеря театра велика», — отмечается в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, она ушла из жизни 3 октября перед началом гастролей. Причины смерти не афишируются.

Королева прославилась ролями: Василиса («На дне»), Устинья Наумовна («Свои люди — сочтёмся!»), Ева («Веселись, негритянка»), Иокаста («Эдип-царь»). В прошлом году она стала лауреатом премии «Золотая Маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

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