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Звезда «Реальных пацанов» рассказал, с кем из сериала общается до сих пор

Актер Антон Богданов признался, что потерял связь с Наумовым и Бербер

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер Антон Богданов, известный по своей роли в ситкоме «Реальные пацаны», в интервью «СтарХиту» признался, что не общается с Николаем Наумовым и Зоей Бербер.

«Про Колю Наумова с Зоей Бербер давно ничего не слышал. С Машей Скорницкой мы вообще в одном спектакле играли два года, стабильно встречались раза три в месяц, много гастролировали. Так что есть и связь, и поддержка. На премьеру первого «Ивана Семенова» я всех звал, но никто не пришел», — пожаловался Богданов.

При этом актер оговорился, что ближе всех с каста «Реальных пацанов» общается с Игорем Ознобихиным, который все-таки пришел с супругой на премьеру его дебютного фильма. Богданов также поддерживает связь с Владимиром Селивановым. Артист рассказал, что в начале съемок комедийного сериала актеры часто развлекались вместе, но со временем обзавелись семьями и встречались только на съемках.

«Ознобихины только не пропустили, конечно же, как преданные товарищи. Я не обиделся, было как-то не до этого: пришли другие ребята мои — из «Танка», из «Т-34». Оттуда у нас с парнями осталась хорошая связь», — резюмировал Богданов.

Ранее Анатолий Белый пожаловался на злорадство российских звезд после отмены спектакля в Париже.

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