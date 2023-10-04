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Наташа Королева заменит Машу Распутину в кресле жюри вокального телешоу

Певица Наташа Королева заменит Машу Распутину на шоу «Суперстар»

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королева займет кресло жюри шоу «Суперстар» вместо Маши Распутиной. Об этом сообщает «СтарХит».

«У моих коллег по судейской ложе — Леры Кудрявцевой, Стаса Пьехи и Сергея Соседова — конечно, сплоченное трио, но они меня приняли очень гостеприимно, дали разные наставления. Лера сказала: «Ты принцесску не включай, будь жесткой». А я им: «Ребята, вы тут бывалые, а я человек очень добрый и не могу высказываться строго, даже если что-то не понравилось», — рассказала Королева.

Певица подчеркнула, что всегда старается «нежно» доносить информацию до слушателей, чтобы те вдохновились ее словами и в следующий раз сделали лучше. Королева призналась, что ей было непросто ставить участникам низкие оценки, но после первого выпуска осознала, что ей все-таки придется это делать.

«Со стороны всегда виднее, и порой замечания делать стоит, чтобы артист, прислушавшись к ним, с каждым разом мог улучшать свои выступления», — резюмировала певица.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как Валерию закидали бутылками на выступлении.

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