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Гастроли Гарика Сукачева перенесли на 2024 год после госпитализации певца

Концерты Сукачева перенесли на весну 2024 года по независящим от певца причинам

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Гастроли Гарика Сукачева по российским городами перенесли на апрель 2024 года по независящим от артиста и организаторов причинам. Об этом написано на странице артиста «ВКонтакте».

«Уважаемые зрители! По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты. Все билеты действительны на новые даты и не нуждаются в обмене. Желающим сдать билеты необходимо направить заявление в свободной форме на соответствующую электронную почту.», — написано в объявлении.

Концерт в Казани перенесли на 10 Апреля 2024 года, выступление в Ижевске — на 12 апреля, в Самаре Сукачев споет 27 апреля, а в Ульяновске 29 числа.

29 июля стало известно о госпитализации Сукачева. На следующий день музыкант из больничной палаты записал видеообращение к своим фанатам, которые должны были посетить отмененный концерт с его участием, и принес им извинения. Он вместе с оркестром должен был выступить на Хуторе Елки в парке Рускеала в Карелии.

Сукачев во время видеообращения также опроверг слухи, что его госпитализировали из-за проблем с алкоголем.

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