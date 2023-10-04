Приемный отец Милохина о возвращении сына в Россию: «Хочет, но ему не дают»

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев признался в беседе с «Говорит Москва», что сын хочет вернуться в Россию.

«Извинился, дайте ему шанс работать. Даня хочет вернуться, ему просто не дают. Как он вернется, когда его ходят и ищут трое полицейских по разным адресам?» — возмутился Тюленев.

Мужчина назвал двойными стандартами то, что недавно Милохину «хлопала вся страна» из-за его выступлений на шоу «Ледниковый период», а теперь призывают отправить в армию.

«Дайте человеку как положено все оформить, приехать, пройти медкомиссию, оформить все документы. Если не годен, значит, не годен, а годен, значит, пойти. Надо дать хотя бы возможность приехать, они же даже не дают приехать ему», — подчеркнул он.

Тюленев также заявил, что сейчас началась «заказная травля» на его семью:

«Все, какие службы бывают, одновременно начали приходить. Сейчас у нас суд с администрацией, мы судимся. Говорят, что с Москвы какой-то анонимный жалобщик, будем искать».

3 октября сообщалось, что Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. По данным источника Telegram-канала Mash, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была якобы направлена повестка в армию.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

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