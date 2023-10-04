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Певица Ирина Дубцова о ситуации с Хайдаровым: «Меня замучили журналисты»

Певица Дубцова призвала хирурга Хайдарова не записывать ее в счастливые пациенты

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певица Ирина Дубцова в своем Telegram-канале призвала хирурга Тимура Хайдарова перестать говорить о ней.

«Хватит, доктор, меня записывать в «счастливые и довольные» пациентки на всевозможных интервью», — написала артистка.

Она отметила, что не любит скандалов и не хочет быть частью его конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской.

«Меня замучили журналисты. Я их понимаю, тема горячая. Хватит», — подчеркнула Дубцова.

Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандала со Славой и Любовью Успенской рассказывал подробности своей работы с другими звездными клиентами. Он признавался, что удачно убрал импланты певице Ирине Дубцовой, вернув первозданный бюст. Блогеру Давиду Манукяну (Даве) Хайдаров помог обрести красивый пресс. В числе звездных клиентов пластического хирурга также продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров и др.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова ответила «беспокойным мамочкам» после критики родительских качеств.

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