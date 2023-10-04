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Ричард Гир недоволен, что его называют секс-символом

Актер Ричард Гир угрожал судом телеведущему, назвавшему его секс-символом

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Hubert Boesl/Global Look Press

Британский телеведущий Майкл Аспель вспомнил, что актер Ричард Гир угрожал ему судом, когда он назвал его секс-символом во время своего шоу. Слова Аспеля передает Daily Mail.

«После интервью нам позвонил агент Гира и сказал, что если я не уберу последний вопрос из интервью о секс-символе, то они обратятся к адвокатам», — рассказал телеведущий.

Аспель добавил, что Гир противился этого статуса из-за своей общественной позиции:

«Он относился к себе очень серьезно, в том числе потому, что сделал очень многое для народа Тибета».

В конце сентября супремодель Синди Кроуфорд рассказала о браке с Ричардом Гиром. По словам манекенщицы, она старалась во всем подстраиваться под актера. На момент их романа Ричард Гир увлекался буддизмом, и она тоже стала изучать эту религию.

Синди Кроуфорд и Ричард Гир познакомились в 1988 году, когда модели было 21, а актеру 38 лет. В 1991 году они тайно поженились в одной из часовен Лос-Анджелеса, обменявшись «кольцами» из фольги. В 1994 году Кроуфорд и Гир объявили о расставании, а спустя год официально развелись.

В 2002 году Гир женился на актрисе и модели Кэри Лоуэлл. В этом браке появился сын Гомер Джеймс Джигми Гир. В 2016-м Гир и Лоуэлл развелись. Вскоре актер начал встречаться с публицисткой Алехандрой Сильвой, с которой узаконил отношения в 2018 году.

Ранее сообщалось, что экс-солистка группы SEREBRO крестила сына.

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