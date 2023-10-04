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Билан и Лепс не смогут принять участие в концерте памяти Шатунова

«АиФ»: Билан и Лепс не смогут участвовать в концерте памяти Шатунова

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

В концерте, посвященном памяти певца Юрия Шатунова, не будут участвовать Григорий Лепс и Дима Билан. Об этом сообщает информационный портал «АиФ».

По словам одного из организаторов концерта, директора компании «АРС-Рекордз» Сергея Фадеева, участие в мероприятии Лепса и Билана обсуждалось, но по объективным обстоятельствам они не смогли это сделать. Так, у Билана уже давно был запланирован на 17 октября концерт в Челябинске.

Фадеев напомнил, что Шатунов пел с Биланом дуэтом песню «Про белые розы» на фестивале «Новая волна» в 2021 году. Фадеев подчеркнул, что очень сложно было собрать в один вечер в Москве такое большое количество артистов. Поэтому часть желающих выступить на концерте памяти Шатунова не смогла это сделать.

Концерт должен пройти 17 октября в CROCUS CITY HALL. На нем будут исполняться песни из репертуара Шатунова.

Ранее сообщалось, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.

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