Бьянка рассказала, как чуть «не втащила» бабушке за границей

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее произошел конфликт с бабушкой в Германии.

Липницкая рассказала, что во время прогулки на улицах города Дортмунд бабушка ее толкнула. Звезда уточнила, что это произошло, когда она уступила женщине дорогу. Неизвестная подвинулась к исполнительнице и со всей силы ударила ее плечом.

Бьянка призналась, что опешила. По словам музыкантки, в тот момент у нее включился «защитный рефлекс» и появилось желание «втащить».

«Я могу. Я могу. Я девчонка спортивная. А потом у меня такая мысль: «Господи, подожди, это же бабушка», — поделилась артистка.

Липницкая заявила, что после этого столкновения начала кричать бабушке вслед нецензурную брань на всех языках, которые знает. В ответ неизвестная начала показывать певице средний палец.

«Я понимаю, что бить бабушек нельзя. Я в чужой стране, в конце концов. И это бабушка, старая бабушка, а сил в ней, как будто душу дьяволу она продала. Она очень сильно меня ударила. Мне кажется, у меня синяк останется», — отметила звезда.

В итоге Бьянка посоветовала поклонникам не бить в ответ старых женщин в подобных ситуациях, а послать их матом.

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