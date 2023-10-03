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Александр Пташенчук об интригах в «Новых звездах в Африке»: «Самое сложное»

Комик Пташенчук назвал справедливым конфликт с Кучерой в «Звездах в Африке»

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ptaha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и актер Александр Пташенчук признался в беседе с VOICE, что ему было очень сложно плести интриги в шоу «Новые звезды в Африке».

По мнению Пташенчука, для него было сложно заниматься интригами на проекте и обсуждать людей за спинами, так как это не свойственно ему. Артист заявил, что ему приходилось говорить одно, а делать по-другому в интересах себя и своей команды.

«Порой поступать так, как ты бы никогда в жизни не поступил. Ну и, конечно, же голосование! Потому что ты должен принимать решение за судьбу человека на проекте, а это сверхтяжело! Но таковы правила проекта», — заявил юморист.

Пташенчук рассказал, что главное противостояние у него сложилось с актером Оскаром Кучерой. Он назвал их конфликт «плюс-минус чистым и справедливым». По его мнению, он был абсолютно понятен и приемлем с любой точки зрения.

«Он (Кучера) стал лидером в своей коалиции и по закону жанра мы с ним периодически отстаивали свои интересы и интересы своих ребят», — отметил Пташенчук.

«Новые звезды в Африке» — это экстремальное реалити-шоу, в котором известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне. Ведущие передачи -— Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ранее Пташенчук заявил, что терял сознание из-за голода в «Звездах в Африке».

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