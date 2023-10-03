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Звезда «Счастливы вместе» рассказал, как изменятся культовые герои в перезапуске сериала

Актер Логинов признался, что Гена Букин не станет переезжать из Екатеринбурга

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Global Look Press

Актер Виктор Логинов в разговоре с порталом e1 рассказал, как изменятся герои сериала «Счастливы вместе» в перезапуске проекта.

«Мы патриоты своей малой родины, поэтому Букины, конечно, останутся в Екатеринбурге, зачем им отсюда уезжать. Конечно, у меня есть опасения, связанные с перезапуском, и я их высказывал на читках. Потому что Букины — это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель», — высказался Логинов.

Актер отметил, что ему удалось отстоять перед шоураннерами и бороду главного героя. По словам Логинова, Гена Букин все еще работает в обувном магазине, однако дети от них съехали, так как обзавелись своими семьями. В новом сериале «Букины» персонажи Александра Якина и Дарьи Сагаловой приедут к своим экранным родителям уже со своими детьми.

Режиссером проекта выступил Гарик Петросян, а продюсерами — братья Сарик и Гевонд Андреасяны. В сезоне ожидается 10 серий с 24-минутным хронометражем.

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