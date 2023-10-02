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Бывшая возлюбленная Тимати предположила, что ее уронили в детстве

Модель Решетова заявила, что ее возможно роняли в детстве

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Надежда Стрелец/YouTube

Модель и блогерша Анастасия Решетова не исключила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее роняли в детстве.

Решетова также опровергла, что она роняла в младенчестве сына от Тимати Ратмира. Звезда призналась, что сильно «тряслась» над малышом в хорошем смысле.

«Хотя один раз, когда мы спали вместе, он свалился с кровати ночью. Но он уже тогда был подросший, и мы с ним просто поржали над этим», — поделилась модель.

Анастасия Решетова родила сына Ратмира в 2019 году от рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.

1 сентября 2023 года Тимати и Решетова встретились на линейке у сына. Они привели трехлетнего сына в детский сад при Московской экономической школе.

В августе Решетова пожаловалась, что ей пришлось оправдываться перед сыном. Она объяснила, что синдром жертвы и постоянное чувство вины мешают ей в воспитании.

Ранее Ольга Орлова возмутилась вопросом о содержании мужчиной.

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