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Анастасия Костенко увеличила себе грудь во время беременности

Блогерша Анастасия Костенко заявила, что увеличила себе грудь во время беременности

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и модель Анастасия Костенко призналась в Telegram-канале, что увеличила себе грудь во время беременности.

Костенко отметила, что пришла на операцию «с чистой совестью и прекрасными анализами». По ее словам, в клинике тщательно за этим следили, чтобы в дальнейшем обезопасить себя и пациента.

«Здесь могла бы быть хайповая история о невероятном, но нет. Медицина не стоит на месте, а чувствительность анализов с годами растет и растет», — поделилась звезда.

В мае Костенко сообщила, что прошла операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания. Блогерша рассказывала, что довольна результатом.

В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в третий раз.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью.

Ранее жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на самый долгий токсикоз.

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