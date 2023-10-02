Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Служебного романа» рассказала о трудностях в личной жизни внучки

Актриса Светлана Немоляева заявила, что все непросто в личной жизни внучки

close
100%
poliandora/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Светлана Немоляева рассказала в беседе с mk.ru, что у ее внучки Полины Лазаревой непростая ситуация в личной жизни.

Немоляева намекнула, что внучке сложно найти партнера, так как перед ее глазами был достойный пример мужчин.

«Дедушка-красавец. Роскошный, правда? И такой же папа. Ну, вообще я не буду вдаваться в подробности ее жизни, это все-таки ее жизнь», — поделилась звезда.

Полина Лазарева родилась в 1990 году в союзе артиста Александра Лазарева-младшего и переводчицы Алины Айвазян. После школы она поступила в ГИТИС, где выучилась на режиссерском факультете. В 2010-м девушка окончила актерскую группу на курсе Олега Кудряшова. Затем она была принята в труппу Театра им. Маяковского.

Немоляева рассказала, что недавно выступала с внучкой в спектакле «Бешеные деньги» в Калининграде.

«Там еще был показан фильм с ее участием. Она (Полина Лазарева) получила приз, и это было такое счастье для всей семьи: для сына, для моей невестки, ее мамы, и для меня, конечно. Ну и для театра, потому что ее там все любят. Ее там все поздравляли, она была счастлива, сияла как медный таз», — поделилась звезда.

Ранее Сергей Никоненко вспомнил, как Михалков прожил у него почти год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий