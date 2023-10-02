Звезда «Служебного романа» рассказала о трудностях в личной жизни внучки

Актриса Светлана Немоляева рассказала в беседе с mk.ru, что у ее внучки Полины Лазаревой непростая ситуация в личной жизни.

Немоляева намекнула, что внучке сложно найти партнера, так как перед ее глазами был достойный пример мужчин.

«Дедушка-красавец. Роскошный, правда? И такой же папа. Ну, вообще я не буду вдаваться в подробности ее жизни, это все-таки ее жизнь», — поделилась звезда.

Полина Лазарева родилась в 1990 году в союзе артиста Александра Лазарева-младшего и переводчицы Алины Айвазян. После школы она поступила в ГИТИС, где выучилась на режиссерском факультете. В 2010-м девушка окончила актерскую группу на курсе Олега Кудряшова. Затем она была принята в труппу Театра им. Маяковского.

Немоляева рассказала, что недавно выступала с внучкой в спектакле «Бешеные деньги» в Калининграде.

«Там еще был показан фильм с ее участием. Она (Полина Лазарева) получила приз, и это было такое счастье для всей семьи: для сына, для моей невестки, ее мамы, и для меня, конечно. Ну и для театра, потому что ее там все любят. Ее там все поздравляли, она была счастлива, сияла как медный таз», — поделилась звезда.

Ранее Сергей Никоненко вспомнил, как Михалков прожил у него почти год.