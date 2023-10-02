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Сергей Никоненко вспомнил, как Михалков прожил у него почти год

Актер Никоненко заявил, что Михалков жил у него 8 месяцев после развода с женой

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актер Сергей Никоненко рассказал в беседе с kp.ru, что режиссер Никита Михалков просил у него переночевать пару раз после расставания с первой женой, артисткой Анастасией Вертинской.

По словам Никоненко, в итоге просьбы переросли в то, что Михалков прожил у него восемь месяцев. Артист отметил, что часто принимал известных личностей в свой доме. Он рассказал, как Василий Шукшин был «просто счастлив» поспать в его шестиметровом чулане. Актер объяснил, что в тот период режиссер не мог найти себе дом и ночевал на вокзалах.

Никоненко также заявил, что в его жилье ходили Леонид Филатов, Гена Матвеев, Татьяна Сидоренко.

«Я им нажарю сковороду картошки, а мыть ее и не надо, так чисто ее вычищали гости», — поделился артист.

Анастасия Вертинская и Никита Михалков поженились в 1966 году, в браке родился сын Степан. Через три года брак распался. В 1973 году режиссер женился на Татьяне Михалковой, в браке родились дети Анна, Артем и Надежда.

По словам Вертинской, она любила Михалкова, но была фанатично одержима актерской карьерой и соглашалась даже на съемки в массовке.

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