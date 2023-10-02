Елена Борщева заявила о нечестной игре в «Новых звездах в Африке»

Актриса и юмористка Елена Борщева призналась в прямом эфире в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что считает нечестной свою победу в испытании с Линой Джебисашвили в шоу «Новые звезды в Африке».

Борщева рассказала, что ее сразу насторожили условия задания на вылет. По правилам испытания, соперниц приковали друг к другу эластичным тросом. Знаменитости должны были перетаскать ртом фрукты и овощи в емкость на своей территории на скользком полу. Юмористка напомнила, что у них с Джебисашвили разные весовые категории.

Елена Борщева весит 75 килограммов, а участница «Битвы экстрасенсов» — 45. По словам актрисы, она сообщила об этом продюсерам шоу, но те заявляли, что вес участников не важен в испытании.

«Они уверяли, что это абсолютно честный конкурс. Но Лине было гораздо тяжелее. Я действительно считаю, что это нечестный конкурс. Но на тот момент меня убедили, что все правильно. Я не считаю, что выиграла в честной борьбе, хотя меня убеждали, что это так», — отметила Борщева.

«Новые звезды в Африке» — это экстремальное реалити-шоу, в котором известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне. Ведущие передачи — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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